Lauttasaari-lehti pyytää anteeksi lukijoiltaan tekoälyn käyttöä.
Lauttasaari-lehden 8. huhtikuuta ilmestyneessä numerossa oli Välikysymys-palstalle tehty katuhaastattelu kuvineen.
Päätoimittaja Pete Suhonen kertoo tänään paljastuneen, että palstan kuvat olivat tekoälyllä tehtyjä ja samoin haastattelut olivat tekaistuja.
Suhonen kertoo, että tapahtunutta selvitetään edelleen. Suhosen mukaan palstaa tehneen avustajan avustajasuhde on tänään päätetty.
Paljastus sai alkunsa Helsingin Sanomien tutkittua kyseisen katuhaastattelun kuvien aitouden. Verifiointipalveluiden mukaan kuvat olivat todennäköisesti tekoälyn tekemiä.
Lue myös: HS väitti Suomeen pudonneiden droonien olleen Venäjältä – kyse tekoälyn virheestä
Lauttasaari-lehti on kaupunginosalehti, joka ilmestyy 45 kertaa vuodessa ja sen painosmäärä on 7 000.