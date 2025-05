Professori PS-edustajien tupakkamatkasta: "Törkeää"

Asiantuntijat jyrähtävät kansanedustajien tupakkamatkasta ja sanovat suorat sanat tupakkayhtiöiden toiminnasta.

Kaksi perussuomalaisten kansanedustajaa kävi joulukuussa tupakkayhtiö Philip Morrisin maksamalla lobbausmatkalla Sveitsissä tekemättä eduskunnalle lahjailmoitusta.

Aiemmin vastaavalla matkalla on käynyt SDP:n kansanedustajia, jotka ovat tehneet ilmoituksen.

– Tämähän on törkeää, professori ja Suomen ASH:n puheenjohtaja Pekka Puska jyrähti kansanedustajien matkasta tupakkayhtiön piikkiin.

Vaikuttaminen kiellettiin kansainvälisellä sopimuksella

Erityisen tuomittavana hän piti matkaa, koska se on vastoin WHO:n tupakkasopimusta, jonka Suomikin on ratifioinut.

Sopimus kieltää sen, että tupakkateollisuuden annettaisiin vaikuttaa tupakkapolitiikkaan.

Entinen kansanedustaja Puska toteaa, että kyseessä on erittäin suuri poikkeus siihen, miten lakien valmistelussa yleensä mahdollisestaan eturyhmien kuuleminen.

Hänestä sille on kuitenkin vahvat perusteet.

– WHO perusteli sitä sillä, että ei ole terveellistä vaihtoehtoa. Toiseksi on vahva näyttö siitä, että kymmenien vuosien ajan alan teollisuus on tehnyt kaikkensa vastustaaksensa tätä tupakoinnin vähentämistoimintaa.

Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo kertoo, että tutki vuosituhannen vaihteessa tupakkayhtiöiden sisäisiä asiakirjoja, joista hyvin yksityiskohtaisesti kävi ilmi vastaavat kansanedustajiin kohdistetut lobbausmatkat.

– Tupakkateollisuus onnistui Suomessa viivästyttämään muun muassa ravintolatupakoinnin kieltoa juuri näiden lobbausmatkojen avulla.

"Voittojen tekemistä riippuvuuden avulla"

Kun savukkeiden myynti vähenee, panostavat tupakkayhtiöt yhä enemmän savuttomiin vastineisiin.

Pekka Puska kertoo, että Philip Morriksen vuosikertomuksen mukaan jo kolmasosa yrityksen tuloista tulee jo näistä uusista tuotteista.

– Niihin satsataan aivan valtavasti, Puska kertoo.

Tupakkajätti Philip Morris perustelee toimintaansa sillä, että se pyrkii edistämään vähähaittaisempia, savuttomia tupakkatuotteita.

Hiilamo pitää tupakkayhtiön puheita vähemmän haitallisista tuotteista erikoisina.

– Jos myy kahta myrkkyä, ja sanoo, että toinen on vähän vähemmän myrkyllistä, mutta edelleen myy sitä toista myrkkyä, niin sitten voi miettiä, kuinka uskottavaa on se vähemmän haitallinen myrkky, hän naurahtaa.

– Kysymys nikotiiniriippuvuudesta, sen ylläpitämisestä ja voittojen tekemisestä tämän riippuvuuden avulla, Hiilamo toteaa.

– Tämä kertoo myös tästä teollisuudesta. Aina jos jossain avautuu jotain mahdollisuuksia, niin ne pyritään käyttämään hyväksi erilaista lobbaustoimintaa.

Tupakka ja nikotiini ovat miljardibisnes ja Philip Morris menestyvä suuryhtiö.

– Kysymys on valtavista rahoista. Niillä kyllä keksitään kaikenlaisia juonia, Puska toteaa.

Ovatko uudet nikotiinituotteet terveysteko?

Asiantuntijoita huolettaa erityisesti nuorten kasvava uusien nikotiinituotteiden, kuten vapen käyttö.

Asiantuntijat muistuttavat, että tupakankin suuret terveyshaitat tulivat ilmi vasta vuosikymmenien viiveellä. Näin voi käydä myös nikotiinittomien nikotiinituotteiden kohdalla.

– Nyt kun sitä tietoa on alkanut kertyä, on nähty, että se ensimmäinen oletus, että nämä olisi paljon haitattomampia, ei näytäkään pitävän paikkansa, Hiilamo sanoo.

