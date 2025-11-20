Keuhkosyöpämäärät ovat kasvaneet varsin tasaisesti pitkän aikaa 2000-luvun aikana ja naisilla selvästi enemmän kuin miehillä. Naisilla keuhkosyöpäkuolleisuus on jo ylittänyt rintasyövätkin.
Keuhkosyövän kansanterveydellinen vaikutus on suuri, koska väestössä menetetään eniten elinvuosia keuhkosyövän takia.
Naisilla keuhkosyöpä nousi vuonna 2006 suolistosyövän ja vuonna 2022 rintasyövän ohi eniten kuolemia aiheuttavaksi syöväksi.
– Vuosittain todettavien uusien keuhkosyöpien määrä on kasvanut 2000-luvun aikana: miehillä 1 550 tapauksesta 1 800 tapaukseen ja naisilla 550 tapauksesta 1 250 tapaukseen. Näihin muutoksiin vaikuttavat sekä menneiden vuosien tupakointi että ikääntyneen väestön määrän kasvu, toteaa tutkimuspäällikkö Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä.
Miehillä keuhkosyöpä harvinaistuu yhä ja naisilla siis yleistyy. Itse asiassa naisilla määrät ovat yli kaksinkertaistuneet, vaikka tupakointi on vähentynyt.
Miksi?
– Tupakointi näkyy vasta viiveellä syöpäilmaantuvuudessa. Naisten tupakoinnin aiempi yleistyminen vaikuttaa siihen, että keuhkosyöpäilmaantuvuus on ollut 2000-luvun kasvussa ja sen ennustetaan kääntyvän laskuun vasta vuonna 2031.
Asian ytimessä.doc: Kuoleman rajoilla
Elli Knuutila oli vain 28-vuotias, kun hän sairastui keuhkosyöpään. Marika Kojon syöpä löytyi sattumalta auto-onnettomuuden seurauksena.
Täsmälääke on hävittänyt syövän keuhkoista lähes olemattomiin, mutta lääkkeellä on aikaraja. Kun se ei enää tehoa, syöpä tulee takaisin.
Miten elämä muuttuu, kun kuolemasta tulee uusi kumppani?
23:45Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla.
Työvuosien menetyksiä ja kovia kustannuksia
Syöpätapausten määrän kasvu kasvattaa terveydenhuollon kuormitusta.
– Samaan aikaan kallistuvat hoidot kasvattavat kustannuksia vielä nopeammin kuin pelkkä potilasmäärän kasvu, toteaa NHG:n tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä.
Kustannus per keuhkosyöpäpotilas on kasvanut viime vuosina paljon.
– Vuonna 2023 kustannukset ovat arviolta keskimäärin 45 000 euroa per potilas, kun vuosina 2021–2022 kustannus oli 34 000 euroa per potilas.
Keuhkosyöpäpotilaista noin kolmannes on työikäinen tai juuri eläkeiän kynnykselle diagnoosin saadessaan.
– Menetämme sekä työvuosia että hyviä elinvuosia keuhkosyövälle, sillä ennuste syövässä on edelleen huono.
Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.
Seurantapilotin tavoitteena varhainen toteaminen
Mitä tilanteessa pitäisi tehdä?
– Tupakointia pitäisi saada vieläkin alaspäin. Päivittäin tupakoivien naisten osuus on 8 prosenttia ja miehillä 10 vuonna 2024. Pitäisi päästä alle viiden prosentin, mieluummin tietysti täyteen savuttomuuteen, toteaa syöpäepidemiologian professori Janne Pitkäniemi.
Keuhkosyövät pitäisi todeta mahdollisimman varhaisesti. Tähän tavoitteeseen on alkamassa seurantapilotti ensi vuoden alkupuolella.
– Kyseessä on keuhkokuvantamisen tutkimushanke. Tarkoituksena on löytää pitkään tupakoivat ja tukea lopettamista. Tavoitteena on varhainen toteaminen, ja sitä kautta hoidot toimisivat paremmin, jonka seurauksena potilaiden ennuste paranisi.
Syöpärekisterin mukaan Suomessa viisi vuotta diagnoosista 24 prosenttia naisista on elossa ja miehillä se on vain 15 prosenttia.
– Keuhkosyöpä kehittyy hitaasti ja oireilee yleensä vasta, kun tauti on valitettavan pitkällä, toteaa Pitkäniemi.
Lue myös: Elli, 42, on sairastanut keuhkosyöpää jo 13 vuotta: "Elän puolen vuoden sykleissä"
Katso video: Tällaisia ovat keuhkosyövän oireet
2:12Osaston ylilääkäri Petteri Hervonen HUS Syöpäkeskuksesta kertoo, millaisia ovat keuhkosyövän oireet.