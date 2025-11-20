Keuhkosyöpämäärät ovat kasvaneet varsin tasaisesti pitkän aikaa 2000-luvun aikana ja naisilla selvästi enemmän kuin miehillä. Naisilla keuhkosyöpäkuolleisuus on jo ylittänyt rintasyövätkin.

Keuhkosyövän kansanterveydellinen vaikutus on suuri, koska väestössä menetetään eniten elinvuosia keuhkosyövän takia.

Naisilla keuhkosyöpä nousi vuonna 2006 suolistosyövän ja vuonna 2022 rintasyövän ohi eniten kuolemia aiheuttavaksi syöväksi.

– Vuosittain todettavien uusien keuhkosyöpien määrä on kasvanut 2000-luvun aikana: miehillä 1 550 tapauksesta 1 800 tapaukseen ja naisilla 550 tapauksesta 1 250 tapaukseen. Näihin muutoksiin vaikuttavat sekä menneiden vuosien tupakointi että ikääntyneen väestön määrän kasvu, toteaa tutkimuspäällikkö Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä.

Miehillä keuhkosyöpä harvinaistuu yhä ja naisilla siis yleistyy. Itse asiassa naisilla määrät ovat yli kaksinkertaistuneet, vaikka tupakointi on vähentynyt.

Miksi?

– Tupakointi näkyy vasta viiveellä syöpäilmaantuvuudessa. Naisten tupakoinnin aiempi yleistyminen vaikuttaa siihen, että keuhkosyöpäilmaantuvuus on ollut 2000-luvun kasvussa ja sen ennustetaan kääntyvän laskuun vasta vuonna 2031.

Syöpätapausten määrän kasvu kasvattaa terveydenhuollon kuormitusta.

– Samaan aikaan kallistuvat hoidot kasvattavat kustannuksia vielä nopeammin kuin pelkkä potilasmäärän kasvu, toteaa NHG:n tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä.

Kustannus per keuhkosyöpäpotilas on kasvanut viime vuosina paljon.

– Vuonna 2023 kustannukset ovat arviolta keskimäärin 45 000 euroa per potilas, kun vuosina 2021–2022 kustannus oli 34 000 euroa per potilas.

Keuhkosyöpäpotilaista noin kolmannes on työikäinen tai juuri eläkeiän kynnykselle diagnoosin saadessaan.

– Menetämme sekä työvuosia että hyviä elinvuosia keuhkosyövälle, sillä ennuste syövässä on edelleen huono.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.