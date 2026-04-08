Israelin pääkaupungissa soivat ilmahälytykset keskiviikon vastaisena yönä.
Israelin ilmatorjuntajärjestelmä torjui ohjuksia maan pääkaupungissa pian Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitettua tulitauosta, kertoo Reuters. Yhdysvallat, Iran ja Israel ovat suostuneet kahden viikon tulitaukoon.
Vain noin tunnin kuluttua Trumpin ilmoituksesta Israelin armeija ilmoitti tunnistaneensa Iranista laukaistuja ohjuksia, ja torjuttujen ohjusten räjähdyksiä nähtiin ja kuultiin Tel Avivissa.
Myös Persianlahden maista Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat antoivat lähes samanaikaisia hälytyksiä, Reuters kertoo.
