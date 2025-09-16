Tiedätkö, miten vanhentuneet vitamiinit tai käytetty nenäliina pitää hävittää? Nappaa vinkit flunssan aiheuttamien jätteiden hävitykseen.
Flunssakausi hiipii pikkuhiljaa, ja flunssan myötä yöpöydälle kertyy lääkepakkauksia ja räkäisiä nenäliinoja.
Mutta miten flunssajätteet hävitetään oikeaoppisesti?
Näin kierrätät lääkkeet, vitamiinit ja ravintolisät
Lääkkeet voi palauttaa maksutta apteekkiin.
– Vanhentuneet ja tarpeettomat lääkkeet ovat vaarallista jätettä, eivätkä ne kuulu jäteastiaan tai viemäriin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa somejulkaisussaan.
Sen sijaan vanhaksi käyneet luontaistuotteet, vitamiinit ja ravintolisät ovat sekajätettä.
Tarkista kuitenkin aina juuri oman paikkakuntasi lajitteluohjeet.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Näin kierrätät lääkkeiden läpipainopakkaukset
Tablettimuotoiset lääkkeet on usein pakattu läpipainopakkauksiin.
Jos läpipainopakkaus on muovinen tai muovi-alumiiniyhdistelmäpakkaus, se lajitellaan muovipakkauskeräykseen.
Jos pakkaus on kokonaan alumiininen, se kuuluu metallinkeräykseen.
Näin kierrätät nenäliinat
Koronapandemian aikana ohjeistettiin laittamaan käytetyt nenäliinat sekajäteastiaan viruksen leviämisen rajoittamiseksi, mutta niin Helsingissä kuin monella muullakin paikkakunnalla neuvotaan laittamaan räkäinen, käytetty nenäliina nyt biojäteastiaan.
Nenäliinojen tavoin muutkin pehmopaperit, kuten talouspaperin, voi laittaa biojätteiden sekaan, mikäli kotipihan jätekatoksesta löytyy astia myös biojätteelle.
Huomioi tämä: Oman paikkakunnan lajitteluohjeet voivat poiketa toisen paikkakunnan ohjeista.
Martat muistuttaa sivuillaan, että on kuluttajan vastuulla noudattaa oman alueen jätteiden lajitteluohjeita, jotka vaihtelevat vähän eri alueilla.
Tarkkoja lajitteluohjeita voi etsiä oman paikkakunnan jätehuoltoa hoitavan jäteyhtiön tai kunnan verkkosivuilta. Lajitteluohjeita voi löytyä myös esimerkiksi oman taloyhtiön jätekatoksesta.
Näin kierrätät kuumemittarin
Rikki mennyt digitaalinen kuumemittari on sähkö- ja elektroniikkaromua. Sen voi viedä elektroniikkaa myyviin kauppoihin tai sähkölaitteiden keräykseen lajitteluasemalle.
– Vanha elohopeaa sisältävä kuumemittari on vaarallista jätettä, ja sen voi niin ikään viedä maksutta apteekkiin, HSY:n julkaisussa kerrotaan.
