Teepussin paperinen "suojakuori" ei kuulu paperinkeräykseen.
Erilaiset kierrätysohjeet voivat tulla yllätyksenä ja jopa sotia omaa maalaisjärkeä vastaan.
Esimerkiksi paperikassit eivät suinkaan kuulu paperinkeräykseen, eikä muovinen pakasterasia kuulu muovinkeräykseen. Dippijauhepussi puolestaan kuuluu kartonginkeräykseen.
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Myös teepussien suojana olevat paperiset kääreet tulisi yleensä lajitella kartongin joukkoon, muistuttaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Facebook-julkaisussaan.
Teepussien paperiset kääreet kuuluvat yleensä kartonginkeräykseen. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.