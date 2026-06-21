Tivoli Sariolan huvipuistolaite jumittui Tuurissa Etelä-Pohjanmaalla sunnuntaina. Pelastuslaitos auttoi kiipeliin jääneet huvittelijat alas.

16 ihmistä jäi tänään sunnuntaina alkuillasta jumiin huvipuistolaitteeseen Keskisen kyläkaupalla Alavudella, kun vehje lakkasi toimimasta.

Tivoli Sariolan Miljoona Tivolin Hawaii-nimisen laitteesta kuului Iltalehden lukijan mukaan kova pamaus ennen kuin se "tökkäsi ensin alas ja sitten räsähti ylös".

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Joona Övermarkin mukaan tivolin henkilökunta teki tapauksesta hätäilmoituksen. Pelastuslaitos auttoi laitteeseen jääneet alas muun muassa nostolava‑auton avulla.

Akuuttia tai välitöntä vaaraa ei tapauksessa Övermarkin mukaan ollut.

– Ehkä korkeimmillaan osa oli noin viiden metrin korkeudessa sillä tavalla turvallisesti, että kaikki laitteen turvamekanismit olivat päällä eikä heillä ollut mitään putoamisvaaraa tai vastaavaa, Övermark kuvasi MTV Uutisille.

Laitteessa oli Övermarkin mukaan tapahtumahetkellä sekä lapsia että aikuisia.

– Noin puolitoista tuntia meni, niin kaikki 16 oli saatu turvallisesti laitteesta pois.

Övermarkin mukaan tilanne oli koko ajan hyvin rauhallinen eikä kukaan loukkaantunut.

– Ensihoito otettiin varmuuden vuoksi paikan päälle varmistamaan kahden henkilön tilanne, kun lähellä hellerajaa oli kuitenkin lämpötila ja hieman pidemmän aikaa joutuivat siellä olemaan.

MTV Uutiset ei tavoittanut Tivoli Sariolan toimitusjohtaja kommentoimaan tapausta.