Jääkiekon NHL:ssä Philadelphia Flyers on voittanut Boston Bruinsin jatkoajalla 2–1.
Tärkeän voiton Philadelphialle ratkaisi uransa ensimmäisen NHL-maalin tehnyt Porter Martone.
Philadelphian suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen syötti ensimmäisessä erässä joukkueensa avausmaalin. Hän sai Flyers-pakistosta toiseksi eniten peliaikaa.
Joonas Korpisalo torjui Bostonin maalilla 29 kertaa.
Voitolla Philadelphia nousi Metropolitan-divisioonassa kolmanneksi ja vahvisti otettaan pudotuspelipaikasta. Jatkopaikka olisi Flyersille iso helpotus, sillä Philadelphiassa ei ole pelattu pudotuspelejä viiteen viime kauteen.
Bostonin kausi vaikuttaa olevan saamassa jatkoa runkosarjan jälkeen. Joukkue on tällä hetkellä kiinni itälohkon ensimmäisessä villi kortti -paikassa.