YleX:n radiojuontaja Mika Parikasta tulee isä syksyllä.

YleX Aamun suorassa lähetyksessä tänään 29. toukokuuta kuultiin iloisia perheuutisia, kun juontaja Mika Parikka kertoi odottavansa esikoislastaan syntyväksi syksyllä.

Parikka kertoo asiasta myös Instagram-julkaisussaan.

– Muutosten vuosi 2026! Syksy tuo tullessaan jotain aivan uutta ja jännittävää. En malta odottaa! Taakse jää jotain tuttua ja turvallista – toinen perhe. Kiitos ihan jokaiselle tässä matkassa mukana olleille. Nyt just ei keksi järkevämpiä sanoja, Parikka kirjoittaa.

YleX:n aamua juonsivat tänään viimeistä kertaa toistaiseksi yhdessä Jenni Poikelus, Mika Parikka sekä Jere Pehkonen.

Poikelus jää vanhempainvapaalle toukokuun lopussa. Hän odottaa esikoislastaan, jonka laskettu aika on kesällä.