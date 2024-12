Eva saapui Salkkareihin 10 vuotta sitten – näyttelijä Tiia Elg kertaa taivaltaan suosikkisarjassa ja paljastaa rakkaan muiston kulisseista

Tiia Elg kertaa kymmenen vuotta sitten alkanutta Salkkarit-taivaltaan, jonka varrelle on mahtunut paljon käänteitä.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Salkkarit-hahmo Eva Tamminen asteli ensi kertaa Pihlajakadulle. Evaa esittävä näyttelijä Tiia Elg tunnelmoi hahmonsa taivalta MTV Uutisille ja kertoo, että hänellä on jopa epäuskoinen fiilis siitä, miten nopeasti aika on tuntunut kuluvan.

– Kymmenen vuotta on hurahtanut todella äkkiä. Hurjaa. Kauheaa. Ei sen puolesta, että olisi kauheaa tehdä töitä, vaan koska aika menee niin nopeasti, hän pohtii.

Elg muistaa yhä tarkasti sen hetken, kun hän kuvasi ensimmäistä Salkkarit-kohtaustaan. Hän muistaa, missä oli, mitä ajatteli, mitä tunsi, ja mitkä hänen hahmonsa repliikit olivat.

– Ne olivat "Jiri, sä tulit sittenkin". Avasin oven, ja Mikko (Parikka), eli Jiri seisoi oven takana, hän muistelee.

Eva Salkkareissa vuonna 2021.

Alkuun sarjan kautta tullut näkyvyys näyttäytyi Elgille hyvin eri tavalla kuin nykyisin. Sosiaalinen media kun ei tuolloin vielä ollut niin suurissa mittakaavoissa kuin se tänä päivänä on.

– Näkyvyys ei silloin ollut niin suurta kuin se on tänä päivänä. Sai olla aika yllättävän rauhassa. Totta kai ihmiset tulivat silloin tällöin juttelemaan, mutta ei silloin ollut tapana kirjoitella someen, ei sinne tullut viestejä eikä kukaan kommentoinut negatiivisesti, hän sanoo.

– Alkuun näkyvyys ei tuntunut oikeastaan miltään, koska se ei vaikuttanut normiarkeeni millään tavalla, hän jatkaa.

Evan erilaiset käänteet

Elg näkee, että hänen hahmonsa on erilaisten vaiheiden jälkeen tullut nyttemmin samanlaiseksi henkilöksi kuin tämä oli kymmenen vuotta sitten sarjaan saapuessaan. Tullessaan sarjaan Eva oli ollut kymmenen vuoden ajan sairaan lapsen yksinhuoltaja, ja kun lapsen elämään sitten tuli toinen huoltaja, alkoi Eva elää Elgin tulkinnan mukaan niin sanotusti kadotettua nuoruuttaan.

– Se alkoi näkyä erilaisena käytöksenä kuin alkuvaiheessa. Nyt koen, että kun Eva on asettunut kyseenalaiseen parisuhteeseensa, on tilanne vähän rauhoittunut ja hän on muuttunut samanlaiseksi henkilöksi kuin alkuvaiheessa.

Eva on keitetty vuosien varrella monissa liemissä. Yksi Elgille kovin mieleinen juonikuvio oli niin sanottu Evica, eli Evan ja Monican tarina.

– Se oli mielestäni kivasti kirjoitettu, sitä oli kivaa tehdä sekä suunnitella vastanäyttelijäni Irinan (Vartia) kanssa. Sillä tarinalla oli myös tosi lämmin vastaanotto. Evica on yhden Salkkarit-katsojan lanseeraama termi, hän kertaa.

Eva ja Monica -juonikuvio on yksi Tiia Elgin suosikeista.

Näyttelijä tykkäsi tähdittää myös metsämökkikohtauksia, joissa Aaro kaappasi Evan ja Nadjan ja telkesi nämä mökkiin.

– Evan ja Aaron juonikuviot, niin hurjia kuin ne olivatkin, olivat mielestäni kivoja ja ikimuistoisia. Se kokonaisuus oli mielestäni tosi hyvin rakennettu, hän muistelee.

Evan erikoisimmaksi juonikuvioksi Elg puolestaan nimeää sen, kun hahmo iski tyttärensä Nellan miehen Kristianin.

– Minun on ollut edelleen tosi vaikeaa ymmärtää sitä. Mielestäni Eva on perustunut siihen, että ajatteli hän mitä tahansa, on hän jollain tavalla ollut kuitenkin aina lastensa puolella ja panostanut omalla tavallaan äitiyteen. Lapset ovat olleet hänelle kaikki kaikessa. Minun maailmankuvaani ei mahdu se, miten Eva voi tehdä omalle lapselleen niin, hän sanoo.

Salkkarit-uransa varrelta Elg muistelee rakkaudella esimerkiksi Pihlajakadun tuhmat tädit -spin-off-sarjan kuvauksia, jotka ovat piirtyneet hänen mieleensä hyvin intensiivisinä. Hän muistelee lämmöllä myös erästä yksittäistä töissä sattunutta tilannetta ajalta, kun hän odotti esikoistaan. Tuolloin kollegat eivät vielä tienneet hänen raskaudestaan.

– Istuimme autossa Teemu Lehtilän kanssa, minä takapenkillä ja Teemu etupenkillä. Sanoin, että "Teemu, arvaa mitä? Olen raskaana". Muistan sen hetken, se oli niin liikuttava. Se kuvastaa työyhteisöämme ja sitä, kuinka tärkeä ja luotettava henkilö vastanäyttelijästäsi tulee, Elg sanoo.