Tiger Woodsin viimeviikkoisesta autokolarista on annettu uusia tietoja.
Woods kolaroi perjantaina katupuhdistusauton kanssa, minkä seurauksena hänen autonsa kellahti kyljelleen. Paikallinen poliisi pidätti Woodsin ja golfin supertähti sai syytteen rattijuopumuksesta.
Poliisin mukaan Woodsin puhallustestistä ei löytynyt viitteitä alkoholista, mutta Woods kieltäytyi kuitenkin virtsatestistä.
ESPN:n tuoreiden tietojen mukaan Woods kertoi poliiseille katsoneensa kolarihetkellä puhelintaan ja vaihtaneensa juuri radiokanavaa, eikä täten huomannut edessä hitaasti ajanutta puhdistusautoa.
Martin Countyn apulaissheriffi Tatiana Levenar kirjasi ESPN:n mukaan pidätysraporttiinsa, että Woods hikoili kuulusteluidensa aikana runsaasti ja liikkui hitaasti.
Kolaripaikalla Levenar huomasi Woodsin silmien olleen verestäviä ja katse lasittunut. Hänen pupillinsa olivat olleet myös todella laajentuneet.
Woods kielsi Levenarille juoneensa alkoholia, mutta kertoi ottaneensa aamulla reseptilääkkeitä. Toinen apulaisseriffi löysi Woodsin taskusta kaksi hydrokodonipilleriä. Hydrokodoni on puolisynteettinen opiodi, jota käytetään Yhdysvalloissa voimakkaana kipulääkkeenä.
Suomessa hydrokodoni on listattu huumausaineeksi.