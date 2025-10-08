Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa jouluvalmisteluja, arvellaan ainakin Mynämäellä Varsinais-Suomessa, jossa järjestettiin viikonloppuna tonttulakkimaraton.

Mynämäellä syntyi tonttulakkeja vuorokaudessa lähes 200. Suosio oli niin suurta, että kangasta piti hankkia yöllä lisää.



Wirmon Marttojen Katja Rippstein kertoo, että käynnissä olevan Joulu saapuu Mynämäelle -hankkeen nimissä on isolla porukalla jo vuoden verran ideoitu erinäköistä tekemistä.

Wirmon Marttojen jouluvihdat ovat olleet pakkasessa jo kauan. Lisäksi kisa parhaasta joulusinapista on käynnissä.

– Tonttulakkimaraton oli meidän yksi uusi innovaatiomme, Rippstein kertoo MTV Uutisille.

Sopii myös syyshatuksi

Wirmon Martoista Taina Tähtinen ei olisi turhan kranttu lakin käytön suhteen.



– Vaikka tässä lukeekin, että Joulu saapuu Mynämäkeen, niin ajattelen, että tämä lakki on väritykseltään syyshattu, jota voi käyttää pipona.

– Minä meinaan lähteä tämän kanssa seuraavaksi kylälle kauppaan.



Marttojen mukaan lakit ovat herättäneet kiinnostusta muissakin.

– Kyllä he kysyvät, mistä tommoisen itsekin saa. Ja vastaus on, että itse tekemällä. Elämä on parasta itse tehtynä. Niin me Martat sanomme, Johanna Varjonen toteaa.

Omiiko Mynämäki nyt koko joulun?

Mynämäki haluaa haastaa tonttutempauksellaan myös Rovaniemen ja Turun, jotka ovat sanoneet olevansa joulukaupunkeja.



– Yksi vuosi me ajateltiin, että ollaan Suomen joulukuusipääkaupunki, koska samaan aikaan Turun tuomiokirkon edessä oli Mynämäestä joulukuusi ja kirkon sisällä oli meidän Marttojen tekemä 500 isoäidin neliöstä tehty kuusi, Katja Rippstein toteaa.

– Nyt me voisimme ottaa koko joulun.