Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa tiedotteessaan kesäkokkailuun liittyvistä kierrätyssäännöistä. Tiedätkö, miten esimerkiksi grillihiiret tulisi kierrättää?
Moni suomalainen grillaa kesällä, ja samalla syntyy myös erilaista pakkausjätettä sekä muuta kierrätettävää.
Tiedätkö sinä, mihin kuuluvat grilliruokien pakkaukset, alumiinifoliot, grillihiilet ja kertakäyttögrillit? Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kokosi vinkit kesäkeittiön yleisimpiin lajittelutilanteisiin.
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Muovipakkauksia ei tarvitse huuhdella
Kesän kokkailuista kertyvät muovipakkaukset, kuten makkara-, halloumi- tai grillilihapakkaukset lajitellaan muovipakkauskeräykseen. Keräysastiaan saa laittaa vain tyhjiä pakkauksia, mutta muovipakkauksia ei ole tarpeen huuhdella erikseen.
– Paketin kaapiminen puhtaaksi riittää. Grillilihojen ylimääräiset marinadit voi helposti pyyhkäistä talouspaperilla ja lajitella paperin biojätteeseen, HSY muistuttaa tiedotteessaan.
HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti kertoo tiedotteessa helpon muistisäännön muovipakkausten kierrättämiseen:
– Jos kyseessä on pakkaus ja se on tyhjä, se kuuluu muovipakkauskeräykseen. Poikkeuksen tekevät vain vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset kuten tyhjentynyt sytytysnestepullo. Se ei tyhjänäkään kelpaa kierrätykseen vaan se pitää laittaa sekajätteeseen.