Älä tee tätä virhettä grillihiilien kanssa – näin ne kuuluu oikeasti hävittää

– Jos kyseessä on pakkaus ja se on tyhjä, se kuuluu muovipakkauskeräykseen. Poikkeuksen tekevät vain vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset kuten tyhjentynyt sytytysnestepullo. Se ei tyhjänäkään kelpaa kierrätykseen vaan se pitää laittaa sekajätteeseen.

Kesän kokkailuista kertyvät muovipakkaukset, kuten makkara-, halloumi- tai grillilihapakkaukset lajitellaan muovipakkauskeräykseen. Keräysastiaan saa laittaa vain tyhjiä pakkauksia, mutta muovipakkauksia ei ole tarpeen huuhdella erikseen.

Tiedätkö sinä, mihin kuuluvat grilliruokien pakkaukset, alumiinifoliot, grillihiilet ja kertakäyttögrillit? Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kokosi vinkit kesäkeittiön yleisimpiin lajittelutilanteisiin.

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Miten kierrätetään grillihiilet?

Grillihiilet aiheuttavat monille päänvaivaa: mikä on niille oikea kierrätystapa? Tärkeää on muistaa, että hiilet tulee lajitella vasta täysin jäähtyneinä. Jäähtyneet hiilet voi pakata muovipussiin ja lajitella sekajätteeseen. Grillihiilet ja tuhka eivät siis kuulu biojätteeseen.