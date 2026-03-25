Pysäköintiä muovataan uuteen uskoon Helsingissä. Jopa niin kutsutusta dynaamisesta hinnoittelusta keskustellaan.

Helsingissä katupysäköinnin voi nyt maksaa viidellä sovelluksella tai automaatilla eikä joka kerta pysäköidessä tarvitse enää tarkistaa, mikä sovellus käy maksamiseen.

Kaupungin liikenneinsinöörin mukaan muutos mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keräämisen pysäköinnistä ja liikenteestä, mitä voidaan hyödyntää liikennesuunnittelussa ja pysäköinninhinnoittelussa.

– Jos saadaan paikkatietoa, niin se mahdollistaa pysäköinnin ajantasaisen tiedon.

– Autojen toivotaan siirtyvän kaduilta pysäköintihalleihin, kertoo liikenneinsinööri Juha Hietanen Helsingin kaupungilta.

Katupysäköinnin maksu onnistuu nyt EasyPark, Parkman, eParking, Aimo App ja Moovy -sovelluksilla.



– Mihin tahansa Helsingin pysäköintialueella sinä menet, niin voit käyttää suosikki maksusovellusta eikä tarvitse aina miettiä, mikä sovellus täällä toimii vai pitääkö ladata joku uusi? kertoo toimitusjohtaja Sanna Tiilikainen Arrive Finlandin EasyPark Oy:stä.

Varsinaisen pysäköinninhinta on aina sama, mutta pysäköintisovellusten veloittamasta palvelumaksusta riippuen tunnin pysäköinnin hinta Helsingin kaupungin keräämän tiedon mukaan kalleimmalla alueella hinta vaihtelee 4,39 - 4,95 euron välillä.

Sähköautolla pysäköinti on halvinta.

Jatkossa pysäköinti voi olla halvempaa

Uudistus voi tuoda mukanaan aiempaa halvempia pysäköintejä hiljaisina aikoina ja kalliimpia parkkipaikkojen kysynnän ruuhkahuippuina, sillä Helsingissä on keskusteltu dynaamisesta hinnoittelusta.