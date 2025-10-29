Helsingin pysäköinninvalvonta muistuttaa, ettei pysäköinnistä maksaminen pelasta pysäköintivirhemaksulta, jos auto on alun alkaenkin pysäköity väärin.

Tieliikennelaki määrää, ettei ajoneuvoa saa pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä. Helsingin pysäköinninvalvonta kertoo kuitenkin Instagram-tilillään, että virheellisiä pysäköintejä on viime aikoina nähty kaupungissa runsaasti.

Väärin pysäköineet autoilijat ovat jopa maksaneet pysäköinnistään.

– Pysäköinnintarkastajat eivät voi ymmärtää, miten autoilija pysäköi liian lähelle suojatietä ja vielä maksaa siitä pysäköinnistä, julkaisussa ihmetellään.

Pysäköinnistä maksaminen ei nimittäin pelasta pysäköintivirhemaksulta. Maksuvyöhykkeestä riippuen väärin pysäköinyt autoilija voi joutua pulittamaan joko 60 tai 80 euroa. Esimerkiksi vuonna 2023 Helsingin kaupunki jakoi yli 15 000 pysäköintivirhemaksua suojatien viiden metrin säännön noudattamatta jättämisestä.