Tuikitavallinen hernekeitto täyttää suuren osan päivän kuitusuosituksesta.
Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen esitteli Huomenta Suomessa joulukuussa 2025 ruoka-annokset, joilla päivän kuitusuositus on mahdollista saada täyteen.
Esimerkkilounaaksi Partanen nostaa hernekeiton, jonka kuitupitoisuus tuli yllätyksenä Partaselle itselleenkin.
– Hernekeitossahan on järkyttävän suuri määrä kuitua.
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Hernekeittolautasellisen kuitumäärä voi Partasen mukaan olla jopa 10–15 grammaa riippuen keiton määrästä.
– Se on tosi, tosi paljon, Partanen totesi lähetyksessä.
Katso resepti: Hernekeitto
Suosituksen mukaan naisten tulisi saada ruokavaliostaan vähintään 25 grammaa kuitua päivässä ja miesten 35 grammaa. Monella luvut ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä.
Hernekeitto on oivallinen valinta siksikin, että vuonna 2024 julkaistuissa ravitsemussuosituksissa .