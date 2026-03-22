Tero Seppälää sattui.

Ampumahiihdon maailmancupin päättäneen miesten miesten yhteislähtökilpailun Oslon Holmenkollenilla voitti Norjan Johan-Olav Botn ennen Saksan Philipp Nawrathia ja kokonaiscupin voittajaa, Ranskan Eric Perrot'ta. Suomalaisista mukana oli Tero Seppälä, jonka kisa mureni kaatumiseen jo ensimmäisellä kierroksella. Seppälä jäi muista ja hiihti loppuun yksin sijoittuen viimeiseksi eli 30:nneksi.

Maailmancupin kokonaispisteissä Seppälä oli 23:s. Paras sija oli 12:s, jolle hän ylsi kahdesti.

– Aika kivulias kilpailu. Täysi työ selvitä maaliin kaatumisen jälkeen. Se on nyt tehty, ja seuraavaksi saa huilia, Seppälä sanoi Ampumahiihtoliiton tiedotteessa.

– Kauteen mahtui hyviä suorituksia, mutta kokonaisuutena jäin tavoitteista. Pariviestit Suvin (Minkkinen) kanssa olivat mahtavia, ja viesti miesten kanssa Kontiolahdella jää mieleen. Kotikisat muutenkin olivat hieno kokemus. Henkilökohtaisilla matkoilla jäi parannettavaa ensi vuoteen.

Minkkinen: "Kausi on ollut huikea"

Suvi Minkkinen päätti pitkän ja paljon riemua sisältäneen maailmancup-kauden 16. sijaan yhteislähdössä. Yhden sakon ampunut Minkkinen hävisi kisan voittaneelle Italian Lisa Vittozzille minuutin ja 28,6 sekuntia.