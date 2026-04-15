Toyotan Sami Pajari ja Takamoto Katsuta tekivät sopimuksen Kroatian MM-rallissa, että eivät taistelisi toisiaan vastaan päätöspäivänä. Kumpikaan ei osannut kuitenkaan odottaa, että kisaa johtanut Hyundain Thierry Neuville keskeyttäisi.

Katsuta ajoi kisassa lopulta voittoon ennen Pajaria. Ennen päätöspäivää Neuville johti kisaa yli minuutin erolla Katsutaan, joka oli puolestaan puolisen minuuttia edellä Pajaria. Suomalaiskuski kertoi tuntemuksistaan Dirtfishin haastattelussa.

– Olen todella iloinen Takan ja Aaronin (Johnston) puolesta. Olin enemmän rikki eilen, kun johto vietiin pois. Tiesin käytännössä siinä hetkessä, että voitto oli mennyttä. Siitä tuli todella dramaattista loppuhetkillä, mutta palauduimme hyvin, joten siitä täytyy olla iloinen, Pajari sanoi.

Pajarin kaksijakoisia tuntemuksia selitti se, että hän oli tehnyt Katsutan kanssa sopimuksen lauantai-iltana. Molemmat kokivat rengasrikon, minkä myötä he olivat reilusti Neuvillea perässä. Kaksikko ymmärsi, että heille oli tärkeää tuoda molemmat autot maaliin.

– Meillä oli iso ero Thierryn ja Samin kanssa, joten teimme selkeän suunnitelman, että tuon vain auton maaliin. Ja jos olisi mahdollista, niin yrittää saada muutamia pisteitä power stagelta. Se meni hyvin. Viikonloppu oli hyvä tiimille, Katsuta totesi.

Neuvillen keskeytyksen myötä Katsuta nousi voittoon. Pajari jäi lopulta japanilaisesta 20,7 sekuntia ottaen eroa kiinni päätöspäivänä kymmenisen sekuntia. Mikäli suomalainen olisi ajanut täysillä, niin voitto olisi voinut olla mahdollinen.

– Tietenkin minun pitäisi olla onnellinen, minun pitäisi olla tyytyväinen lopputulokseen, toiseen sijaan. Vitsailin siitä, että minulla on jo tarpeeksi kolmansia sijoja, joten olisi kiva saada joskus jotain enemmän! Ja niin kävikin, Pajari kertoi.

– Joten minun pitäisi silti olla todella tyytyväinen siihen, mitä teimme tällä viikolla. Tullessani tänne en todellakaan odottanut näin vahvaa suoritusta, ja päädyimme johtamaan rallia perjantain jälkeen ja pitkään myös lauantaina, kunnes johto riistettiin meiltä. Se jättää silti hieman nälkää lisää. Mutta tietenkin kaksi viimeistä rallia ovat olleet meille todella positiivisia, joten olen siitä iloinen, Pajari päätti.

Katsuta johtaa MM-sarjaa neljän kisaviikonlopun jälkeen. Hän nousi kärkeen seitsemän pisteen erolla . Pajari on neljäntenä napattuaan kauden kolmannen palkintokorokesijan.