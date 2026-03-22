Suvi Minkkinen putosi vielä yhdellä sijalla viidenneksi ampumahiihdon maailmancupin kokonaistilanteessa.
Ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen kauden päätös Oslon Holmenkollenin maailmancup-kilpailuissa sujui nihkeähkösti.
Minkkinen oli pikakilpailussa 11:s, takaa-ajossa 23:s ja tänään sunnuntaina sesongin päättäneessä yhteislähdössä 16:s.
Minkkinen ampui yhteislähdössä 20 laukauksestaan vain yhden ohi, mutta suomalaisen suksi ei kauden lopussa kulkenut alkutalven tavoin.
Putoamista, silti uran paras
Minkkinen menetti Oslossa asemiaan maailmancupin kokonaistilanteessa. Hän lähti Osloon kokonaiscupin toisella sijalla ja tähän päivään neljännellä sijalla mutta putosi lopulta viidenneksi.
Tämänpäiväisillä pisteillä edelle, aina cupin kolmoseksi nousi Italian Lisa Vittozzi.
Yhden sakon ampunut Vittozzi voitti 12,5 kilometrin yhteislähdön. Ruotsin Hanna Öberg oli toinen ja Tshekin Tereza Vobornikova kolmas.
Kokonaiscupin voiton oli jo varmistanut Ranskan Lou Jeanmonnot. Hanna Öberg sijoittui Vittozzin edelle toiseksi ja Elvira Öberg oli neljäs.
Kokonaiscupin viides sija on Minkkisen uran paras. Viime kaudella hän oli seitsemäs.
Ranskan Julia Simon voitti yhteislähtöcupin. Päätöskilpailussa hän ampumahiihti kuudenneksi.