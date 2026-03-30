Tero Lehterä jatkaa Naisleijonien päävalmentajana myös kaudella 2026-27.

Suomen Jääkiekkoliitto ja Lehterä ovat yhteistuumin käyttäneet Lehterän sopimukseen kirjatun option jatkokaudesta.

– Vaikka olympialaisissa emme saavuttaneet toivottua tulosta, olemme olleet Lehterän työhön isossa kuvassa erittäin tyytyväisiä. Valmennuksen ja joukkueen toiminta on ollut päämäärätietoista ja moni asia on ottanut steppejä eteenpäin. Lehterä on saanut omalla innostumisellaan ja ammattitaidollaan kehitettyä naisten maajoukkuetoimintaa ja on hienoa, että tahtotila jatkosta oli yhteinen, Jääkiekkoliiton valmennuksen ja huippu-urheilun johtaja Olli Salo kertoo tiedotteessa.

– Jatkan työtä positiivisin mielin. Tavoitteena on kehittää arkea, nostaa vaatimustasoa ja luoda ympäristö, jossa kilpailu, ammattimaisuus ja tuki kulkevat käsi kädessä, Lehterä puolestaan sanoo.

Lehterän alaisuudessa Naisleijonien urakka Milano-Cortinan olympialaisissa päättyi katkeraan pettymykseen jo puolivälierissä, jossa Suomi hävisi Sveitsille niukasti 0–1.

Ensi kaudella Lehterän ja Naisleijonien päätähtäin on asetettu marraskuussa Tanskassa pelattaviin MM-kisoihin.