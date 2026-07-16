Näyttelijä Helmi-Leena Nummela avioitui viikonloppuna puolisonsa kanssa.

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela asteli avioliiton satamaan yhdessä Paco-rakkaansa kanssa viime viikonloppuna. Nummela jakoi Instagramiin upeita kuvia tuoreesta avioparista.

– Sydän täynnä ja onnesta soikeana. Kaasot, bestmanit, perhe ja ystävät tekivät ihan mielettömän työn ja tekivät päivästä täydellisen! hän kirjoittaa kuvien yhteydessä.

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Nummela hehkuttaa seremoniaa, lauluja, puheita, yllätysesityksiä, bändejä ja ruokaa.

– Parin tunnin yöunien jälkeen saunottiin, uitiin, puitiin eilistä ja syötiin taas. Täydellinen viikonloppu, jota seurasi ammottava tyhjyys ja kaipuu takaisin noihin hetkiin.

Nummela kertoi Me Naisille häistään ja paljasti juhlineensa polttareita vappuna. Pari kihlautui vuonna 2024.