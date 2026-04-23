Nokian alkuvuoden liikevoitto nousi huimasti.

Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi tammi–maaliskuussa peräti 54 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 281 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi neljä prosenttia 4,5 miljardiin euroon.

Yhtiön mukaan kysyntä pysyi vahvana erityisesti tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaissa.

– Kysyntä pysyi vahvana erityisesti tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaissa, joiden liikevaihto kasvoi 49 % ja muodostaa nyt 8 % konsernin liikevaihdosta., sanoo yhtiön toimitusjohtaja Justin Hotard osavuosikatsauksessa.

Nokia arvioi verkkoinfrastruktuurin liikevaihdon kasvavan koko vuoden 2026 osalta 12–14 prosenttia ja Optical Networks- ja IP Networks -liiketoimintojen kasvavan yhteensä 18–20 prosenttia.

– Näiden seurauksena vertailukelpoinen liikevoittomme näyttäisi tällä hetkellä asettuvan hieman koko vuodelle antamamme 2,0–2,5 miljardin euron ohjeistuksen vaihteluvälin keskikohdan yläpuolelle, osavuosikatsauksessa arvioidaan.