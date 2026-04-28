Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan tulos laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, selviää yrityksen osavuosikatsauksesta.
Pihlajalinnan liikevaihto laski lähes 22 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Oikaistu liikevoitto putosi hieman yli 22 prosenttia. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Pihlajalinna teki oikaistua liikevoittoa 18 miljoonaa euroa, kun tämän vuoden alussa oikaistu liikevoitto jäi 14 miljoonaan euroon.
Pihlajalinna selittää laskua muun muassa talouden yleisellä epävarmuudella ja matalammalla sairastavuudella.