Kolmen lapsen äiti murhattiin Vantaan Varistossa poikkeuksellisen raa’alla tavalla joulukuun lopussa 2023.

Naisen murhasi tämän 43-vuotias irakilainen aviomies, josta nainen oli hakenut lopullista avioeroa alle kaksi viikkoa ennen henkirikosta. Nainen oli vaatinut myös saada pariskunnan kolmen lapsen yksinhuoltajuuden.

Mies ja nainen viestittelivät eroon liittyen vielä muutama päivä ennen henkirikosta.

– Viesteistä kävi ilmi nimenomaan se, että nainen oli se osapuoli, joka halusi erota ja että mies ei sitä hyväksynyt. Hänen mielestään se ei käynyt, rikoskomisario Sanna Rentola Itä-Uudenmaan poliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Mies oli saapunut Suomeen Irakista viikkoa ennen tekoa. Perhe luuli miehen yhä olevan Irakissa. Tuon viikon aikana mies valmisteli rikostaan määrätietoisesti. Mies murhasi naisen sytyttämällä tämän auton tuleen niin, että nainen kuoli palossa.

– Miehen tuleminen Suomeen näyttäytyi siltä, että tulon tarkoitus oli itsessään tämän naisen murhaaminen. Hän oli varustautunut erilaisilla välineillä ja myös palavalla nesteellä. Teko vaikutti hyvinkin yksityiskohtia myöten suunnitellulta.

Lapset hädissään äidistään

Henkirikoksen tutkinta alkoi siitä, kun hätäkeskukseen tuli 30. joulukuuta vuonna 2023 ilmoitus, jonka mukaan 2-, 3- ja 12-vuotiaat lapset olivat olleet keskenään kotona edellisestä iltapäivästä lähti, kun äiti ei ollut palannut kauppareissulta.

Äiti ei ollut vastannut puhelimeenkaan, vaikka 12-vuotias oli toistuvasti yrittänyt saada äitiä kiinni. Esikoinen oli pitänyt huolta pienistä sisaruksistaan ja lopulta hän meni pyytämään naapurilta apua. Naapuri soitti hätäkeskukseen.

Poliisipartio lähetettiin paikalle selvittämään nainen katoamista, eikä jutussa heti aluksi ollut viitteitä rikoksesta. Pian kuitenkin partiolle selvisi, että nainen oli hakenut miehestä avioeroa ja poliisille alkoi myös tulla tietoa siitä, että mies saattaisi liittyä naisen katoamiseen.