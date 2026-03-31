Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että Iranin vastaisen sodan tavoitteista on saavutettu jo yli puolet. Hän ei kuitenkaan antanut arviota siitä, milloin sota voisi päättyä.

Netanjahu esitti kommenttinsa konservatiiviselle yhdysvaltalaiskanava Newsmaxille. Hän tarkensi kanavalle, että sota on yli puolivälin tavoitteiden, ei välttämättä keston osalta.



Sota Lähi-idässä syttyi, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi alkujaan, että sotatoimet kestäisivät neljästä kuuteen viikkoa. Eilen maanantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi, että sota kestäisi vielä viikkoja.



Sota ja sitä seurannut öljyn hinnan kiihtyvä nousu ovat olleet epäsuosittuja myös Yhdysvalloissa.



Netanjahun mukaan sodassa saavutettujen tavoitteiden joukossa on muun muassa tuhansien Iranin vallankumouskaartin jäsenten surmaaminen.



Hän sanoi lisäksi, että Yhdysvallat ja Israel ovat tuhoamaisillaan Iranin aseteollisuuden.

"Iranin hallinto romahtaa sisäisesti"

Netanjahu ilmaisi myös suhtautuvansa luottavaisesti siihen, että Iranin hallinto kukistuisi, vaikka hän sanoi jälleen, ettei tämä olisi sodan tavoitteena.



– Uskon, että tämä hallinto romahtaa sisäisesti. Mutta tällä hetkellä, juuri nyt, me vain heikennämme heidän sotilaallista kapasiteettiaan, heikennämme heidän ohjuskapasiteettiaan, heikennämme heidän ydinasekapasiteettiaan ja heikennämme heitä myös sisältäpäin, Netanjahu sanoi.



Netanjahu ja Trump ovat toistuvasti väittäneet, että Iran on ollut lähellä ydinaseen rakentamista. Ydinaseita valvova YK:n toimielin ei ole tukenut tätä väitettä. Trump oli lisäksi väittänyt, että avainasemassa olleet ydinkohteet Iranissa oli tuhottu, kun Yhdysvallat ja Israel tekivät iskuja Iraniin viime vuoden kesällä.



Vaikka todisteita Iranin aikeista rakentaa ydinase ei ole löytynyt, Iranilla on ollut suuret varastot rikastusasteeltaan korkeahkoa uraania eikä maa ole aiemmin suostunut kaikkiin kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n vaatimiin tarkastuksiin.