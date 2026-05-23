Helsingin Kalasatamassa Leonkadulla sijaitsevassa kerrostalossa sammutetaan tulipaloa.

Pelastuslaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että palo oli syttynyt parvekkeella, josta se oli ilmaraon kautta päässyt leviämään kattorakenteisiin.

Katto on ilmiliekeissä.MTV / ANTTI JÄRVINEN

Pelastuslaitos oli avaamassa kattoa kello 21.45 aikaan illalla. Pelastuslaitos tiedotti iltakymmenen jälkeen, että sammutustyöt ovat edelleen kesken. Palosta leviää savua, mutta siitä ei koidu vaaraa.

Pelastuslaitos raivaamassa kattoa.MTV / ANTTI JÄRVINEN

– Savu voi alueella tuoksua, mutta se leviää siitä ilmaan, kertoo päivystävä palomestari.

Lukijan ottama kuva kauempaa.LUKIJAN KUVA

Kukaan ei ole loukkaantunut palossa. Palon syttymissyystä ei ole tällä hetkelllä tietoa.

Palopaikalle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.

Uutinen päivittyy.