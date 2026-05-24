Teemu Suninen keskeytti EM-rallikauden toisen osakilpailun Ruotsissa toiseksi viimeisellä erikoiskokeella kärkipaikalta.

Suninen johti kisaa 14 erikoiskokeen jälkeen 2,8 sekunnin erolla Mikko Heikkilään. Toiseksi viimeisellä, 8,91 kilometrin mittaisella erikoiskokeella Suninen oli 4,22 kilometrin väliajassa kasvattamassa eroa 1,6 sekunnilla.

Juuri kun Sunisen edellä ajaneen Heikkilän haastattelu ek-maalissa oli saatu päätökseen, tv-kuvissa nähtiin, kun Suninen lipsautti vasemmalle kääntyvän mutkan leveäksi. Sunisen Skodan oikea takakulma kolahti tien vieressä odottaneeseen puuhun, ja auto pyörähti muutaman kerran ympäri ennen kuin pysähtyi tien sivuun.

Tärsky oli sen verran kova, että Sunisen kisa päättyi siihen.

Heikkilä peri kärkipaikan, ja hänen johtomarginaalinsa ennen viimeistä, vajaan kahdeksan kilometrin mittaista erikoiskoetta on 23,7 sekuntia toisena olevaan Martins Sesksiin nähden.