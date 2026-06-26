M-Sportin tulokaskuskin Jon Armstrongin upea kilpailu Kreikan MM-rallissa koki ison takaiskun 6. erikoiskokeella.

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Armstrongin autoon iski rengasrikko hieman pätkän puolivälin jälkeen. Irlantilaiskuski pysähtyi kartturinsa kanssa vaihtamaan renkaan, mutta ajoi tyhjenevällä kumilla hetken aikaa ennen pysähdystä ja tämä arpominen maksoi ylimääräistä aikaa.

MTV Urheilun selostamossa tartuttiin tähän.

– Nyt menee kokemattomuuden piikkiin, selostaja Tomi Tuominen kommentoi.

Tämän jälkeen paljastui kuitenkin se, että Armstrongin autossa oli jotain isompaakin rikki. Hän hävisi kärjelle lopulta neljä minuuttia ja putosi pääluokan kuljettajista viimeiseksi.

– Meillä puhkesi eturengas, minkä jälkeen menetimme lähes kaikki tehot, Armstrong selvitti maalissa ongelmiaan.

Erikoiskokeen voitti Hyundain Thierry Neuville, joka jatkaa kisan kärjessä 10,1 sekunnin erolla Toyotan Sebastien Ogieriin. Hyundain nousi Armstrongin ongelmien seurauksena kolmanneksi.