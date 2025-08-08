Teemu Pulkkinen palkattiin Suomeen: "Olen tehnyt huonoja valintoja"

Jääkiekkolija Teemu Pulkkisen ura jatkuu Mestiksessä Kiekko-Vantaan riveissä.

33-vuotias Pulkkinen palaa kotimaahansa pitkän tauon jälkeen. Hän edustaa Kiekko-Vantaata kauden 2025–2026.

Hän on ainoa suomalaiskiekkoilija, joka on tehnyt uuden sopimuksen Venäjän KHL:ään vielä keväällä 2022 käynnistyneen hyökkäysodan alkamisen jälkeen. Pulkkinen pelasi vielä kaudella 2023–2024 KHL:n Kunlunissa.

– Olen tehnyt urallani huonoja valintoja ja olen pahoillani niistä. Olen kiitollinen mahdollisuudesta palata kotiin ja edustaa vantaalaista seuraa. Olen todella innoissani tulevasta Mestis-kaudesta ja Kiekko-Vantaassa pelaamisesta, Pulkkinen sanoo seuran tiedotteessa.

Hyökkääjä edusti viime kaudella saksalaista, slovakialaista ja sveitsiläistä seuraa. Pulkkinen on pelannut kotimaassaan viimeksi kaudella 2012–2013, kun hän edusti Jokereita. Vantaalta kotoisin oleva kiekkoilija on pelannut urallaan 83 NHL-ottelua.