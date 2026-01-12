Perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan luento Lahden kaupunginkirjastossa keräsi paikalle runsaasti yleisöä, parikymmentä mielenosoittajaa ja poliiseja.

Kirjaston pihalle kokoontui ennen luennon alkua parikymmentä mielenosoittajaa. Paikalla oli myös useita poliiseja, jotka olivat eristäneet mielenosoittajille alueen kirjaston pihalta.

Poliisi oli saanut tiedon mielenosoituksesta etukäteen, ja paikalla odotettiin noin 30 mielenosoittajaa, MTV Uutisille kerrotaan. Tilanne sujui rauhallisesti sekä kirjaston pihalla että sisätiloissa, joissa Keskisarja luennoi.

Poliisi on näkyvästi paikalla kirjaston edustalla.Str / Lehtikuva

Keskisarja luennoi kirjaston auditoriossa aiheesta "Väestövaihtojen historiaa 8 000 eKr. – 2025 jKr". Luento herätti huomiota jo etukäteen, ja Lahden kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja Salla Tammi pyysi Keskisarjalta lisätietoja luennosta varmistuakseen, että tapahtumassa noudatetaan kirjaston ja auditorion sääntöjä.

Tammen mukaan luennon järjestämiselle ei ollut estettä, sillä Keskisarja ilmoitti noudattavansa luennolla auditorion sääntöjä, joissa kielletään muun muassa rasistinen ja syrjivä toiminta.

Keskisarjan luentoa kuulemaan jonotti runsaasti ihmisiä jo ennen luennon alkamista. Osa heistä ei mahtunut sisälle auditorioon, johon mahtui noin 150 henkilöä.

Luennon päätteeksi Keskisarja vastaili yleisökysymyksiin, jotka koskívat muun muassa väestökehitystä, suomen kielen asemaa ja median toimintaa. Keskisarja kertoi muun muassa, ettei ole saanut lainkaan uhkauksia tai vihapostia, mikä johtuu ainakin osin siitä, ettei hän ole lainkaan sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset ovat yllättävän viisaita ja mukavia, ja sekoilu keskittyy someen.