Keskisarjan puheista Ylen A-studiossa ei aloiteta esitutkintaa, kertoo Helsingin poliisilaitos.

Tapauksen tutkintajohtajan mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Perussuomalaisten varapuheenjohtajasta Teemu Keskisarjasta oli tehty ainakin neljä rikosilmoitusta ja kanteluja eduskunnan oikeusasiamiehelle sen jälkeen, kun hän puhui Ylen A-studiossa muun muassa "heikkolaatuisista tulokkaista" ja osoitti viestinsä "väestönvaihtajille".

Kommentit aiheuttivat kohun, ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus joutui syyskuun alun budjettiriihessään käyttämään runsaasti aikaa perussuomalaisten puheiden käsittelyyn.

Helsingin poliisi oli jo aiemmin kertonut, että sille oli tehty rikosilmoituksia A-studiossa käydystä keskustelusta.

Poliisin suorittamassa esiselvityksessä arvioitiin, täytyykö Keskisarjan kommenttien vuoksi aloittaa esitutkinta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Katariina Rinne katsoi, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta, kun otetaan huomioon Keskisarjan kommenttien esittämiskonteksti sekä se, että aihe kuuluu poliittisen sananvapauden ydinalueelle.

– Keskeistä on erityisesti se, että Keskisarja on täsmentänyt ja pehmentänyt kärkeviä lausumiaan samaisessa lähetyksessä, eikä vasta myöhemmin toisessa asiayhteydessä, päätöksessä sanotaan.

Tutkinnanjohtaja korostaa, että kyseessä ei ole päätös siitä, että poliisi pitäisi Keskisarjan lausumia hyväksyttävinä ja asiallisina. Kyseessä on vain rikosoikeudellinen kannanotto asiaan.

Myöskään oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ei aio tutkia Keskisarjan puheita.

Jääskeläisen mukaan kansanedustajien toimet edustajantoimessa eivät kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen puolestaan sanoi syyskuun alussa Uutissuomalaiselle, että Keskisarjan puheet A-studiossa olivat rasistisia. Hiltusen mukaan puheissa leimattiin ihmisryhmä ja puhuttiin siitä alempiarvoisena.

Uutista päivitetty 16.9. kello 16.39 STT:n tiedoilla.