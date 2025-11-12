Riikka Purra selventää MTV Uutisille Brysselissä, mikä on hänen puolueensa linja pakkoruotsia koskien.

Perussuomalaisten suhtautumisesta ruotsin kieleen on syntynyt epäselvyyttä varapuheenjohtajien lausuntojen myötä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi asiaa MTV Uutisille Brysselissä.

– Meidän kielipoliittinen ohjelmamme on edelleen se sama, katsotaan uudistetaanko sitä. Aivan varmasti jatkossakin vastustamme pakkoruotsia, mutta toisaalta ruotsi on toinen kansalliskieli Suomessa, sanoo Purra MTV Uutisille.

Purra puhuu myös englannin "ylivallasta" esimerkiksi oppilaitoksissa ja yksityisellä sektorilla.

– Mikäli Helsingissä ei saa enää suomenkielistä palvelua ravintoiloissa tai muilla palvelualoilla, totta kai se on meidän mielestämme ongelma ja tulemme varmasti näitä aiheita käsittelemään myöhemmin, sanoo Purra MTV Uutisille.

Hufvudstadsbladet uutisoi eilen, että 1. varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan mukaan perussuomalaiset olisi muuttamassa kielistrategiaansa.

