Maanantaiaamuna Keskisarja lähetti aihetta koskevan tiedotteen. Tiedotteessa Keskisarja puolustautuu kääntämällä keskustelua läsnäoloihin eduskunnan täysistunnoissa.
Keskisarja toteaa, että hän ei ole ollut eduskunnan täysistunnoista poissa kertaakaan vuonna 2023 alkaneella eduskuntakaudella. Eduskunnan poissaolojen tilastoinnin perusteella tämä pitää paikkansa. Täysistuntoja on neljästi viikossa tiistaista perjantaihin.
– Hiljentyminen hautausmaalla ei liioin ole laiskottelua. Pikemmin ajatusten keruuta ja hyötyisää sielunhoitoa, Keskisarja kirjoittaa viitaten aiempaan mainintaansa tunnin pituisista kävelylenkeistä hautausmaalla työpäivinä.
Keskisarja nostaa tiedotteessaan tikunnokkaan kansanedustajakollegat Fatim Diarran (vihreät), Tuomas Kettusen (keskusta), Karoliina Partasen (kokoomus) ja Vesa Kallion (keskusta). Heistä kolme ensimmäistä on kritisoinut Keskisarjan näkemyksiä Helsingin Sanomissa, viimeinen taas jakanut Keskisarjasta kuvatun videon Facebook-sivuillaan.
Keskisarja vertaa, että Diarra on ollut poissa täysistunnosta 32 kertaa, Kettunen 21 kertaa, Partanen 29 kertaa ja Kallio 46 kertaa.
MTV Uutiset tavoitti Vesa Kallion kommentoimaan aihetta.
– Itselleni tuli poissaoloja perheessä sattuneiden sairastumisten ja tapaturmien takia kahtena ensimmäisenä vuonna poikkeuksellisesti, Kallio kirjoittaa sähköpostitse.
Kallio selittää poissaolojaan myös sillä, että hän on tehnyt kansanedustajan työtä eduskunnan lisäksi kansan parissa osallistumalla tarpeellisiksi arvioimiinsa tilaisuuksiin.
– Kansanedustaja edustaa aina oman vaalipiirinsä kansalaisia, jolloin on oltava perillä, mitä kansa asioista on mieltä. Pääkaupunkiseudulla tätä on helpompi tehdä kuin meidän hieman kauempaa olevien edustajien, Kallio toteaa.
– Täysistunnosta saa läsnäolomerkinnän käymällä painamassa nappia. Sama pätee valiokuntiin, eli läsnäolomerkintä ei kerro edustajan aktiivisuudesta paljoakaan. Siinä on ero, että käväisetkö vain paikalla vai oletko paikalla ja keskityt valiokunnan käsittelyssä oleviin asioihin vai johonkin muuhun, Kallio lisää.
Kallio kehottaa kiinnittämään huomiota myös täysistunnoissa käytettyihin puheenvuoroihin ja kirjallisiin kysymyksiin.
– Itse olen käyttänyt tähän mennessä 243 puheenvuoroa ja tehnyt 62 kirjallista kysymystä, Kallio sanoo.
MTV Uutiset ei tavoittanut muita Keskisarjan mainitsemia kansanedustajia kommentoimaan aihetta. Nelikosta Partanen ja Diarra ovat työmatkalla Ugandassa.