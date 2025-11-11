Linjausten mukaan perussuomalaiset hyväksyy ruotsin toisena kansalliskielenä ja pitää englannin kieltä tappavana uhkana suomen kielelle.

Perussuomalaiset on muuttamassa suhtautumistaan ruotsin kieleen ja keskittymässä englannin kielen uhkaan. Asiasta kertoo puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja Hufvudstadsbladetille (HBL).

Puolueen piirissä on laadittu uusi HBL:n näkemä kielistrategia, jota ei ole vielä julkaistu eikä hyväksytty puoluehallituksessa. Linjausten mukaan perussuomalaiset hyväksyy ruotsin toisena kansalliskielenä ja pitää englannin kieltä tappavana uhkana suomen kielelle.

