X Factor -finalisti ajoi väkijoukkoon Lontoossa toissa sunnuntaina. Yksi yliajon uhreista on kuollut saamiinsa vammoihin.
Viime sunnuntaina entisen X Factor -kilpailijan Gabrielle Carringtonin yliajon uhriksi joutunut sosiaalisen median vaikuttaja, 32-vuotias Klaudia Zakrzewska on kuollut, kertoo Daily Mail.
Hänet vietiin sairaalaan heti yliajon jälkeen ja todettiin kuolleeksi lauantaina 25. huhtikuuta.
Zakrzewska tunnettiin Tiktokissa ja Instagramissa nimellä Klaudiaglam. Hänellä oli yli 260 000 seuraajaa Instagramissa.
Carrington törmäsi autollaan jalankulkijoihin Lontoon keskustassa sijaitsevan yökerhon lähellä. Tilanne tapahtui 19. huhtikuuta. Poliisin mukaan hän törmäsi kolmeen ihmiseen.
Carringtonia syytettiin aluksi murhayrityksestä, mutta syyte muutettiin murhaksi Zakrzewskan kuoleman jälkeen. Sen lisäksi Carringtonia syytetään tahallisesta vammantuottamuksesta, vammantuottamuksesta, liikenteen vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta.