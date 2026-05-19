VR:n muutosneuvottelut ovat päättyneet.
VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88:n työsuhde päättyy.
Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää.
Veturinkuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti.
Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1 400 työntekijää Suomessa.