Valtaosan urastaan Suomessa pelannut unkarilaishyökkääjä Balazs Sebok kertoi kehuneensa itselleen tuttua Jesse Puljujärveä Leijonien ja Unkarin kohtaamisen jälkeen. Puljujärvi antoi Sebokille mojovan tällin.

– Kyllä se on aikamoinen taistelu, kun puolustat 55 minuuttia. Aina (Aleksander) Barkovia vastaan menet jäälle. Ei se helppo juttu ole, eikä jää energiaa kiekon kanssa pelata, Sebok totesi Leijonien 4–1-voittoon päättyneestä otatuksesta.

31-vuotias urheilija on suomalaisen kiekon kasvatti. Hän saapui kaudeksi 2009–10 Oulun Kärppien junioreihin. Sittemmin hän on pelannut SM-liigassa KalPassa, Ilveksessä ja nyt Ässissä.

Unkarin ainoan maalin tänään tehnyt Sebok on tuttu myös Leijonien päävalmentajalle Antti Pennaselle, sillä kaksikko työskenteli yhdessä muutama vuosi sitten Ilveksessä. Pennanen antoikin matsin jälkeen Sebokille erityiset selkääntaputukset mediakäytävällä.