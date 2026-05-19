Moldovan yleisradioyhtiön johtaja Vlad Turcanu on eronnut virastaan maan euroviisuraadin saaman arvostelun takia.

Teleradio Moldova (TRM) -yhtiön pääjohtaja Vlad Turcanu ilmoitti eroavansa tehtävästään lehdistötilaisuudessa maanantaina 18. toukokuuta.

Syynä eroamiselle uutismedia Ziarul de Gardăn mukaan on se, että Moldovan kansa on ollut tyytymätön maan antamille raatipisteille Euroviisuissa. Kansalaisten mielestä niissä unohdettiin täysin Moldovan naapurimaat Romania ja Ukraina.

Moldovan raati antoi Romanialle vain kolme pistettä, Ukrainalle pisteitä ei annettu ollenkaan. Yleisöäänestyksessä Romania sai Moldovalta täydet 12 pistettä ja Ukraina kymmenen pistettä.

Yleisradioyhtiön pääjohtaja Vlad Turcanu otti raatien pisteistä vastuun. Hän perusteli eroaan sillä, että hän ei ollut ymmärtänyt antaa tarkempia ohjeita tuomaristolle pisteiden antamiseen.

– Annetut äänet ovat meidän vastuullamme ja ennen kaikkea minun vastuullani instituution johtajana. Välttelin antamasta ohjeita tuomaristolle ja sen jäsenille. Tuomaristo ei ottanut huomioon Moldovan ja kahden naapurivaltion välisiä herkkiä suhteita, Turcanu totesi.

Hän lisäsi, että eroamisellaan hän haluaa lähettää selkeän viestin, että "Moldovan veljelliset suhteet Romaniaan sekä kiitollisuus ja kunnioitus Ukrainaa ja sen päivittäisiä uhrauksia kohtaan pysyvät muuttumattomina".