Pirunpeli-pelaaja Samuel Glassar irtautui keväällä hetkeksi vauva-arjesta ja osallistui psykologiseen selviytymispeliin.

Rantabaari-sarjasta tuttu näyttelijä Samuel Glassar on yksi uuden Pirunpeli-ohjelman pelaajista.

Ohjelman pressitilaisuudessa Helsingissä 26. elokuuta Glassar kertoi MTV Uutisille, että tuotanto sai taivutella häntä useaan otteeseen ennen kuin näyttelijä teki lopullisen päätöksen lähteä siihen mukaan. Tuotannon ympärillä leijui tuolloin suuri mysteeri, sillä siitä ei kerrottu pelaajille ennakkoon käytännössä mitään.

Lopulta Glassarin sai taivuteltua mukaan hänen puolisonsa, Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Johanna Puhakka.

– Hän sanoi, että lähdet vaan, se on hyvä juttu ja sinne vaan.

Lue lisää: Tästä uudessa Pirunpeli-sarjassa on kyse

Glassar kuvailee kokemuksen olleen "psykedeelinen, rankka ja stressaava". Pirunpeli on psykologinen selviytymispeli, jossa samaan taloon tuodut 12 pelaajaa ottavat toisistaan mittaa ennalta arvaamattomien käänteiden keskellä.

– Pisti miettimään itseä aika paljon, millainen ihminen sitä itse on.

Pelaajana Glassar pyrki olemaan mahdollisimman paljon oma itsensä, vaikka se näyttelijän mukaan välillä tuntui haastavalta. Myös se, ettei koskaan tiennyt mitä tuleman pitää, toi omat vaikeutensa.

– Pelin henki oli myös niin monimutkainen, ettei sitä pystynyt pitämään kaikkia lankoja käsissä, vaikka olisi miten halunnut. Sitten pakostakin menee osa tuurin piikkiin.

Kotiin päästyään Glassar palautui melko nopeasti kertomansa mukaan, ja siitä pitivät huolen hänen ja Puhakan pienet kaksoset, jotka syntyivät kesällä 2024. Pirunpeli kuvattiin keväällä, ja siihen aikaan kaksoset olivat alle vuoden ikäiset.

Lähipiiri ja lapset suhtautuivat Glassarin mukaan varsin hyvin siihen, että isä oli hetken toisaalla. Glassar myöntää pelänneensä itse eniten sitä, miten suhtautuisi kotoa poissa olemiseen.

– Sitä jännitin itse asiassa eniten, että miten itse selviää siitä ikävästä, kun kuitenkin niin pienet lapset himassa. Mutta ei sitä ehtinyt miettimään, kun joutui koko ajan olemaan siellä pelimaailmassa. Se kyllä blokkasi, niin siinä mielessä kiva juttu, ettei ollut aikaa miettiä normielämää.

Kaksosille kuuluu Glassarin mukaan tällä hetkellä todella hyvää. Pienokaiset ovat oppineet paljon uusia taitoja, joka on ilahduttanut isää.

– Tosi kivaa, kun he ovat kasvaneet ja ovat kovia leikkimään. He vetävät jo liukumäessä ja kaikkea, alan olemaan jo aika ylpeä niistä. He tekevät hienoja juttuja, se on tosi kivaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Glassar kertoo vanhemmuuden alkuajan olleen melko raskastakin, koska yöunet jäivät hyvin vähälle. Sitä näyttelijä olikin miettinyt mielissään ennen Pirunpeliä, että kuvauksissa ollessaan hän saisi ainakin nukkua. Toisin kuitenkin kävi.

– Nukuin huonommin siellä kuin himassa!

Työnjako vanhempien välillä sujuu Glassarin mukaan luontevasti. Koska lapsia on kaksi, jakautuu vastuukin tasaisesti.

– Tuntuu, että teemme kyllä ihan kaikkea yhdessä, ei ole siinä mielessä muodostunut mitään selkeitä rooleja.

Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 17.9. klo 20. Seuraava jakso julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.