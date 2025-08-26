Tässä ovat Pirunpeli-ohjelman kilpailijat

Pirunpeli-uutuusrealityssä 12 eri julkisuuden osa-alueilta tuttua pelaajaa ottaa toisistaan mittaa strategista taktikointia vaativassa pelissä. Tehtävänä on selvitä pelissä loppuun saakka keinolla millä hyvänsä.

Syksyn odotetuin ohjelmauutuus Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle. He antautuvat pelin armoille, eikä kukaan heistä tiedä, mikä heitä odottaa.

Vain yksi asia on ensi metreistä asti selvää – peli on epäreilu. Pelaajat kietoutuvat Pirunpelin ja itse luomiensa juonien verkkoon kahdentoista jakson ajan. He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Ohjelman panelistit, Sointu Borg, Lina Schiffer ja Toni Wirtanen kanssaelävät katsojien kanssa pelin monitasoiset käänteet ja analysoivat pelaajien strategioita pelin alusta aina loppuhuipentumaan asti.

Tutustu Pirunpelin pelaajiin!

MTV/Katja Tamminen

Miitta Sorvali, 69, näyttelijä

Miitta on arvostettu ja Jussi-palkittu näyttelijä, joka on tuttu teatterilavoilta, valkokankaalta ja tv-sarjoista. Sanavalmis Miitta tunnetaan taidokkaana komedianäyttelijänä. Pelaajana Miitta on lempeä ja ystävällinen, mutta seurattuaan aikansa pelin kehitystä, hän osaa myös näyttää kyntensä.

MTV/Katja Tamminen

Samuel Glassar, 31, näyttelijä

Samuel on tullut tunnetuksi Rantabaari-sarjan näyttelijänä, mutta on ensikertalainen kilpailurealityn maailmassa. Samuel on leppoisaa ja lempeää seuraa, mutta hänen henkilökohtainen strategiansa herättää ristiriitaisia tunteita.

MTV/Katja Tamminen

Emilia Vuorisalmi, 46, lääkäri, tietokirjailija

Emilia tunnetaan tieteellisten töidensä lisäksi Kullannuput-sarjan näyttelijänä. Intuitioonsa vahvasti luottava Emilia katsoo peliä eri vinkkelistä kuin muut pelaajat. Pelaajana hän miettii, kuinka ihmiset luontaisesti käyttäytyvät ja miten Pirunpelin epäreilut käänteet voivat ihmiseen vaikuttaa.

MTV/Katja Tamminen

Nelli Orell, 23, vaikuttaja

Nelli Orell on suosittu tubettaja ja vaikuttaja. Aurinkoinen ja iloinen Nelli osaa tulla toimeen kaikkien kanssa, mutta samalla rohkeat peliliikkeet eivät häntä pelota. Pelaajana Nelli osaa pelata hetkessä, mutta myös suunnitella tulevaa. Nellin tavoite on pitää oma asemansa mahdollisimman hyvin turvattuna.

MTV/Katja Tamminen

Timo Lavikainen, 51, näyttelijä

Timon roolisuoritukset muistetaan Napapiirin sankarit -trilogian lisäksi television puolelta muun muassa Putouksesta ja tanssimasta muiden tähtien kanssa. Timo on myös osoittanut olevansa kova vastus kilpailurealityissa. Pelaajana leppoisan oloinen Timo lukee peliä taitavasti ja ymmärtää myös peli psykologisen tason.

MTV/Katja Tamminen

Berta, 26, musiikkivaikuttaja

Berta on seurattu ja kuunneltu nuori artisti ja musiikkivaikuttaja. Berta on ensikertalainen tv-maailmassa, mutta se ei häntä hidasta. Berta rakastaa strategiaa vaativia pelejä ja harrastaa ystäviensä kanssa pakohuoneita. Pelaajana Berta kiinnittää muiden huomion, vaikka yrittääkin sitä kaikin keinoin välttää.

MTV/Katja Tamminen

Kim Herold, 45, yrittäjä

Jätettyään muusikonuransa tauolle Kim on nähty kilpailemassa niin television puolella kuin pokeripöydässä. Selviytyjissä legendaarisesti pelannut Kim ei ole menettänyt kilpailuviettiään, päinvastoin. Kim on tullut pelaamaan ja sen huomaavat myös muut pelaajat Pirunpelin ensihetkistä alkaen.

MTV/Katja Tamminen

Niklas Hagman, 45, ex-urheilija

Eläköidyttyään NHL:stä Niklas on kisaillut Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ja Selviytyjissä. Viime vuodet Niklas on panostanut sisäiseen kasvuun ja astuu peliin entistä kypsempänä pelaajana, joka osaa pelata liitossa ja sen ulkopuolella.



MTV/Katja Tamminen

Niko Saarinen, 38, juontaja

Itsensä Suomen realitykuninkaaksi kruunannut Niko on useammassa liemessä keitetty tv-konkari. Hänellä on suosittu podcast, runsaasti seuraajia eri alustoilla ja hän juonsi uusimman Love Island Suomi -kauden. Niko on kokenut ja neuvokas reality-kettu. Pelaajana hänen vahvuutensa ovat taktinen pelisilmä ja mestarilliset puheenlahjat.

MTV/Katja Tamminen

Hanad Hassan, 32, viihdetaiteilija

Hanad on Dosdela-taitelijanimellä paremmin tunnettu, rap-biiseillä esiin noussut artisti, joka on sittemmin siirtynyt tekemään paljon somesisältöä. Ystävällinen ja rauhallinen Hanad vetää puoleensa liittolaisia ja lukee muiden peliä. Hän ymmärtää hyvin missä pelin ja todellisuuden raja kulkee.

MTV/Katja Tamminen

Vivian Nick, 35, podcast-juontaja

Vanhemmuutta käsittelevän podcastin toisena juontajana julkisuuteen noussut Vivian on ensikertalainen kilpailurealityn maailmassa, mutta Vivian on tullut pelaamaan. Hän ymmärtää yhteispelin arvon, muttei hetkeksikään unohda ajavansa vain ensisijaisesti omaa etuaan.



MTV/Katja Tamminen

Henry Tikkanen, 40, tiedetoimittaja

Henry tunnetaan Tiedetrippi-podcastistaan. Realityn maailmassa Henry on ensikertalainen, mutta myöntää rakastavansa strategisia pelejä ja mittelöidä muita vastaan. Pelaajana Henry testaa teorian ja käytännön eroja, mutta oppii myös paljon sosiaalisesta pelistä.

Pirunpeli MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 17.9. klo 20 alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon finaalia lukuun ottamatta.