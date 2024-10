Samuel Glassar on oppinut hallitsemaan tunteitaan Rantabaari-sarjan ansiosta: "Ei tarvitse ottaa elämää niin vakavasti"

Glassarin mielestä Eemelin ylimielisyys on vähentynyt, vaikkakin tuo piirre roolihahmosta löytyy edelleen.

– On saanut turpaansa sen verran, että ylimielisyyden pohja on alkanut rakoilla, Glassar pohti.

Rantabaarin tekemisen myötä Glassar on oppinut hallitsemaan ja käsittelemään omia tunteitaan ja saanut niistä ymmärrystä.

– Itsellä on päätösvaltaa ja voimaa enemmän kuin on nuorempana ajatellut. Ei tarvitse ottaa elämää ja kaikkia tunteita niin vakavasti. Se on ollut kiva oppia.