Pirunpeli-uutuusrealityssä julkkispelaajat ottavat toisistaan mittaa strategista taktikointia vaativassa pelissä.

Pirunpeli-sarja on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle.

He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

He antautuvat pelin armoille, eikä kukaan heistä tiedä, mikä heitä odottaa. Pelin kerrotaan olevan epäreilu.

Kisaajia ovat näyttelijä Miitta Sorvali, lääkäri Emilia Vuorisalmi, vaikuttaja Nelli Orell, näyttelijä Timo Lavikainen, musiikkivaikuttaja Berta, yrittäjä Kim Herold, näyttelijä Samuel Glassar, ex-kiekkoilija Niklas Hagman, juontaja Niko Saarinen, viihdetaitelija Hanad Hassan, podcast-juontaja Vivian Nick ja tiedetoimittaja Henry Tikkanen.

Ohjelman panelistit, Sointu Borg, Lina Schiffer ja Toni Wirtanen kanssaelävät katsojien kanssa pelin monitasoiset käänteet ja analysoivat pelaajien strategioita pelin alusta aina loppuhuipentumaan asti.

– Miten he pärjäävät siinä kilpailussa, millaisia mooveja he tekevät. Ja sitten ääneen pohtia, että mikä on järkevää, mikä ei, kuka uskaltaa pelata, kuka uskaltaa ehkä vähän kieroilla. Ikään kuin se mitä siinä näkee, tuntee ja ajattelee, niin sanallistaa sen täysin ääneen omasta vinkkelistään, Borg kertoi panelisten roolista MTV Uutisten haastattelussa.

Schiffer selitti Pirunpelin seuraavalla tavalla: saman katon alle laitetaan 12 ihmistä, jotka suorittavat tietyn määrän tehtäviä yksin, pareina tai ryhminä. Schifferin mukaan Pirunpelissä mitataan monin tavoin osallistujien kylmäpäisyyttä.

– Sitten siellä heitetään tasaisin väliajoin kapuloita rattaisiin, jotka pistävät ihmisiä psykologisesti prässin alle ja vaikuttavat sitten ihan kaikkeen.

Wirtanen puolestaan kuvaili Pirunpelin olevan "suljetussa ympäristössä tapahtuva ihmiskoe" jonka peli on erittäin strategista, psykologista ja sosiaalista.

– Puukotetaan selkään ja kärsitään seuraukset, hän summasi.

Pirunpeli MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 17.9. klo 20 alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon finaalia lukuun ottamatta.