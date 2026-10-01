Christa Piken teloitusyrityksessä käytettiin pentobarbitaalia.
Kuolemaantuomitun Christa Piken, 50, teloitusyritys meni karmealla tavalla pieleen Tennesseessä Yhdysvalloissa.
Pikelle annettiin kaksi annosta pentobarbitaalia, mutta aineella ei saatu aikaan haluttua vaikutusta.
Annosten jälkeen Piken kerrottiin olleen edelleen elossa ja kuorsanneen kovaäänisesti. Henkiin jäänyt teloitettava vietiin lopulta vankilasta sairaalaan ambulanssilla.
Tohtori Joel Zivot, Emory Universityn lääketieteellisen tiedekunnan professori, kertoo BBC:lle, että Piken oikeudellinen tiimi on palkannut hänet lääketieteelliseksi asiantuntijaksi.
Tohtorin mukaan pentobarbitaalin pitoisuus Piken veressä ei todennäköisesti koskaan saavuttanut riittävää tasoa, jotta teloitettava olisi kuollut.
– On hyvin mahdollista, että elvytyksen aloittamisen viivästymisen seurauksena hänelle tulee aivovaurio, Zivot arvioi.
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Pysäyttää hengityksen
Pentobarbitaali on lääkeaine, joka lamauttaa keskushermoston toimintaa.
Suurella annoksella se pysäyttää hengityksen ja verenkierron, ja tästä syystä sitä käytetään Yhdysvalloissa kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoissa.
Pienillä annoksilla se rauhoittaa ja auttaa nukkumaan. Suomessa lääkettä ei käytetä ihmisille yleisesti, vaan lähinnä sitä käytetään eläinten lopetuksissa.
Pike sai kuolemantuomion murhattuaan 18-vuotiaana luokkatoverinsa Knoxvillessä vuonna 1995.
Kuolemanrangaistustietokeskuksen (Death Penalty Information Center) toiminnanjohtaja Robin M. Maher totesi Piken tapauksen olevan "ainutlaatuinen ja vertaansa vailla".
– Seitsemän muuta ihmistä on selvinnyt hengissä lääketieteellisistä ongelmista, jotka johtuivat siitä, ettei teloitusryhmä onnistunut löytämään suonta kuolettavan ruiskeen antamista varten.
– Kukaan ei kuitenkaan ole jäänyt henkiin saatuaan tällaisissa teloituksissa käytettäviä lääkeaineita, Maher sanoi.