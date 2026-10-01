Arttu Hyry on kutsuttu Dallas Starsin NHL-vahvuuteen.
Suomalaishyökkääjä Arttu Hyry komennettiin aloittamaan kautensa farmisarja AHL:ssä. Nyt Dallas Stars on kuitenkin nostanut hänet NHL-miehistöönsä kokeneen kanadalaishyökkääjä Matt Duchenen loukkaantumisen myötä.
Hyryn kanssa ylös kutsuttiin yhdysvaltalaishyökkääjä Colin Blackwell.
Hyry sai viime kaudella vyölleen 20 NHL-ottelua viiden tehopisteen saldolla. 27 AHL-matsiin syntyi 19 pinnaa. Suomalaisella käynnistyy kolmas kausi Starsin organisaatiossa.
Stars avaa NHL:n runkosarjan perjantaina kohtaamalla St. Louis Bluesin.