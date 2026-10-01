Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon.
Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Kalle tyrmistyy Jutan pyynnöstä.
– Sinä olet sairaalan johtaja. Varmasti ymmärrät, että tuo on laitonta, hän sanoo.
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Toisaalla Noel puolestaan on tyrmistynyt Danielan käytöksestä.
– Siis hetkinen. Epäiletkö säkin nyt minua? hän tivaa.
Jiri puolestaan antaa Kristianin ymmärtää, että Jenna on tämän kanssa vain siksi, koska Jiri lähti Kanadaan. Myöhemmin Jenna ihmettelee Kristianin kylmyyttä häntä kohtaan.
– Pidä huoli sinun omista asioistasi ja jätä minut rauhaa, Kristian sanoo.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!