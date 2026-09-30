18-vuotiaana tuomitun Christa Piken tapaus päätettiin tarkastella uudelleen.

Yhdysvaltain Tennesseen osavaltiossa on lykätty 18-vuotiaana tuomitun Christa Piken teloitusta.

Pike oli määrä teloittaa Suomen aikaa alkuillasta, mutta toimeenpano keskeytyi vain tuntia ennen määräaikaa.

Pike ja hänen silloinen poikaystävänsä Tadaryl Shipp pahoinpitelivät, kiduttivat ja murhasivat 19-vuotiaan Colleen Slemmerin, jonka he olivat tavanneet ongelmanuorille suunnatussa työharjoitteluohjelmassa.

Kuolemantuomiota ei ole kumottu, mutta vetoomustuomioistuin päätti tarkastella uudelleen, otettiinko hänen tuomiossaan aikanaan huomioon lapsuuden kokemukset seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksesta.

Tällä hetkellä julkisista tiedoista ei käy ilmi, kuinka pitkäksi aikaa Piken teloitus lykkääntyy.

Teloituksen lykkäämisestä kertovat uutistoimisto AP ja uutiskanava CNN.

Yhdysvalloissa on teloitettu kahdeksantoista naista sitten vuoden 1976, kertoo kuolemanrangaistuksista tietoja keräävä järjestö Death Penalty Information Center.

Jos teloitus pannaan täytäntöön, Pikestä tulee ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen yli 200 vuoteen.

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