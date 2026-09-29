Murhasta kuolemaan tuomittu nainen aiotaan teloittaa Yhdysvalloissa tällä viikolla.

Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa kuolemaan tuomittu Christa Pike valmistautuu teloitukseen, uutisoi muun muassa BBC.

Teloitus on määrä suorittaa myrkkyruiskeella syyskuun 30. päivä eli keskiviikkona. Jos teloitus pannaan täytäntöön, hänestä tulee ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen yli 200 vuoteen.

Ylipäänsä naisiin kohdistuneet teloitukset ovat Yhdysvalloissa harvinaisia: 1970-luvun jälkeen vain 18 naista on teloitettu, kun taas miehiä on teloitettu 1 663, kertoo BBC.

Vuoden 1995 veriteko

Nykyään 50-vuotias Pike oli 18-vuotias, kun hän ja hänen silloinen poikaystävänsä Tadaryl Shipp pahoinpitelivät, kiduttivat ja murhasivat 19-vuotiaan Colleen Slemmerin, jonka he olivat tavanneet ongelmanuorille suunnatussa työharjoitteluohjelmassa.

Pike oli mustasukkainen Slemmerille uskoen tämän tavoittelevan hänen poikaystäväänsä Tadaryl Shippiä.

Murha järkytti Tennesseeä vuonna 1995 sen erityisen julmuuden vuoksi. Uhrin rintaan oli kaiverrettu pentagrammi, mikä käynnisti myös huhut rituaalimurhasta.

Aikanaan oikeudessa kuultiin todistajia, jotka kertoivat Piken kerskailleen teolla sekä ennen että jälkeen sen ja näyttäneen heille palaa Slemmerin kallosta.

Vuotta myöhemmin Pike tuomittiin kuolemaan, kun taas Shipp, joka oli tekohetkellä 17-vuotias, sai elinkautisen vankeustuomion.

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