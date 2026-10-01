Christa Piken teloittaminen epäonnistui.
Yhdysvalloissa Tenneseen viranomaiset epäonnistuivat kuolemaantuomitun Christa Piken teloittamisessa. Uutiskanava CNN:n mukaan naiselle annettiin kaksi annosta lääkeainetta, jonka oli tarkoitus tappaa hänet, mutta tuomittu jäi eloon.
Piken asianajaja kertoo naisen olleen elossa ja kuorsanneen kovaäänisesti lääkkeenannon jälkeen.
– Tänä iltana Tennesseen osavaltio epäonnistui jälleen laillisen teloituksen toimeenpanossa, Piken asianaja sanoi.
Nainen toimitettiin ambulanssilla vankilasta sairaalaan.
Viranomaiset tai Piken asianajaja eivät ole CNN:n mukaan kommentoineet tapahtumia.
Korkein oikeus kumosi viime hetkellä myönnetyn teloituksen lykkäyksen ja salli tuomion täytäntöönpanon.
Naisen kuolemanrangaistus oli toteutettava kuitenkin annetussa ajassa ja ennen keskiyötä keskiviikkona paikallista aikaa.
Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan.
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Toinen epäonnistunut teloitus tänä vuonna
Kyseessä on toinen tänä vuonna tapahtunut epäonnistunut teloitus Tennesseessä. Toukokuussa viranomaiset keskeyttivät tappamisen, koska viranomaiset eivät onnistuneet laittamaan lääkeainetta suoneen.
Kuolemanrangaistustietokeskuksen (Death Penalty Information Center) toiminnanjohtaja Robin M. Maher totesi Piken tapauksen olevan "ainutlaatuinen ja vertaansa vailla".
– Seitsemän muuta ihmistä on selvinnyt hengissä lääketieteellisistä ongelmista, jotka johtuivat siitä, ettei teloitusryhmä onnistunut löytämään suonta kuolettavan ruiskeen antamista varten. Kukaan ei kuitenkaan ole jäänyt henkiin saatuaan tällaisissa teloituksissa käytettäviä lääkeaineita, Maher sanoi.
Teloituksissa käytetään pentobarbitaalia, joka on keskushermostoa voimakkaasti lamauttava lääkeaine.