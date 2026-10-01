Murhasta kuolemaan tuomitun naisen teloittaminen sallittiin oikeudessa.

Yhdysvalloissa korkein oikeus sallii murhasta tuomitun naisen teloituksen Tennesseen osavaltiossa. Korkein oikeus on kumonnut viime hetkellä myönnetyn lykkäyksen.

BBC:n mukaan oikeus ei perustellut päätöstään. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen.



Christa Pike oli määrä teloittaa Suomen aikaa keskiviikkoiltana, mutta toimeenpano keskeytyi vain tunti ennen määräaikaa. Teloitus oli määrä suorittaa myrkkyruiskeella syyskuun 30. päivä eli keskiviikkoiltana.



Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. Vetoomustuomioistuin päätti tarkastella uudelleen, otettiinko Piken tuomiossa aikanaan huomioon lapsuuden kerrotut kokemukset seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksesta.

Pike tuomittiin vuonna 2001 Patricia Jonesin ensimmäisen asteen murhan yrityksestä vankilassa.



YK vaati pysäyttämään teloituksen ja perumaan kuolemanrangaistuksen.

Yhdysvalloissa on teloitettu kahdeksantoista naista sitten vuoden 1976, kertoo kuolemanrangaistuksista tietoja keräävä järjestö Death Penalty Information Center.

Korkeimman oikeuden tuorein päätös saatiin hieman ennen kello 18.00 paikallista aikaa. Osavaltion antama teloitusmääräys raukeaa keskiyöllä.

Mikäli naista ei teloiteta määräaikaan mennessä, teloitusaika määrätään oikeudessa uudelleen. Aikaraja umpeutuu Suomen aikaa torstaina aamukahdeksalta.

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