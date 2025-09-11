Lain silmissä Kivimäki on ensikertalainen vanki.

Helsingin hovioikeus on päästänyt Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäen vapaalle jalalle kesken hovin oikeudenkäynnin. Kivimäki esitti vaatimuksen kuulemisensa jälkeen.

– Hyvältä tuntuu, osasin odottaa tätä, Kivimäki kommentoi medialle kävellessään pois oikeustalolta.

Hovioikeuden mukaan Kivimäen vankeuden tähänastinen kesto puolsi vapauttamista. Kivimäki on ollut vangittuna noin kaksi ja puoli vuotta.

Käräjäoikeudessa hänet tuomittiin kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen.

– Kivimäki on ollut käräjäoikeuden hänelle tuomitseman rangaistuksen pituuteen nähden pitkään tutkintavankina tässä asiassa. Arvioituaan vangittuna pitämisen edellytyksiä nyt toteutuneen Kivimäen henkilökohtaisen kuulemisen jälkeen, hovioikeus katsoo, että Kivimäen edelleen vangittuna pitämiselle ei ole enää edellytyksiä, oikeus katsoi ratkaisussaan.

Vapautuminen perustuu siihen, että Kivimäki on lain silmissä ensikertalaisena vankilassa. Tästä syystä hän pääsisi ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan puolen lainvoimaisesta tuomiostaan. Lisäksi rikoslain mukaan vanki voi päästä vankilan ulkopuolelle valvottuun koevapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista.

Näin ollen puolustus katsoi, että Kivimäen vankilassa istuma aika ylittää kohta mahdollisesti hovissa tuomittavan rangaistuksen pituuden. Enimmäisrangaistus Kivimäen syytteistä on seitsemän vuotta vankeutta. Syyttäjä vaatii hovioikeudessa rangaistuksen koventamista enimmäismäärään.

Seuraavan istuntopäivän hovioikeudessa on määrä olla lokakuun loppupuolella, ja oikeudenkäynnin pitäisi loppua marraskuussa.

Katosi viimeksi vapauduttuaan

Kivimäki on vaatinut useita kertoja päästä vapaaksi oikeusprosessin aikana. Käräjäkäsittelyn aikana helmikuussa 2024 käräjäoikeus päästikin Kivimäen tutkintavankeudesta ja asetti tämän matkustuskieltoon. Syyttäjät valittivat hovioikeuteen, joka silloin katsoi Kivimäen pakenemisvaaran suureksi ja määräsi tämän takaisin vankilaan.

Hovioikeuden päätöksen jälkeen Kivimäki katosi ja ehti olla viranomaisten tavoittamattomissa runsaan viikon ennen kuin poliisi löysi hänet Airbnb-asunnosta Helsingin Kruununhaasta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9 200 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, lähes 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.

Käräjätuomion mukaan Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmään, latasi potilastietokannan, kiristi ja yritti kiristää yhtiötä ja sen asiakkaita sekä lopulta julkaisi internetissä noin 33 000 ihmisen tiedot.